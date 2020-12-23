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واتساب يودّع ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة.. إذا كان هاتفك منها فعليك بهذه الخطوة

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واتساب يودّع ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة.. إذا كان هاتفك منها فعليك بهذه الخطوة واتساب يودّع ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة.. إذا كان هاتفك منها فعليك بهذه الخطوة
تطبيق التراسل الفوري الأشهر سيتوقف عن العمل معها بحلول العام المقبل 2021

واتساب يودّع ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة.. إذا كان هاتفك منها فعليك بهذه الخطوة

سيتوقف تطبيق واتساب للتواصل الفوري، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن العمل في ملايين الهواتف، حسب ما كشفت صحيفة "الصن "البريطانية.

وقال المصدر: "يجب على الأشخاص الذين لديهم هواتف ذكية قديمة أن يعلموا أن التطبيق سيتوقف عن العمل معهم بحلول العام المقبل 2021".

وتابع: "هذا يعني أنه لم يتبق أمامهم سوى أسبوعين لتحديث أجهزتهم في حال رغبوا في الاستفادة من خدمات واتساب".

ووفق "سكاي نيوز" فإنه ابتداءً من 2021، سيودع التطبيق الشهير أي جهاز من أجهزة آيفون، "التي لا تعمل بنظام تشغيل iOS 9 على الأقل".

وفيما يخص أصحاب أندرويد، فإن أقل نظام تشغيل مطلوب هو 4.0.3 أو ما فوق.

ويحتاج مستخدمو "Apple" إلى الذهاب إلى "Settings" ثم "General" ثم "About" لمعرفة نظام التشغيل في هواتفهم.

وبالنسبة لمستعملي نظام أندرويد، فسيجدون المعلومة في "Settings" ثم "About Phone".واتساب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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