أمطار متقطعة حتى الإثنين.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية لمدة 6 أيام

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية خلال الفترة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:

الأربعاء:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- أمطار أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- أمطار أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة:

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.

- أمطار خفيفة إلى متوسط على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر وعلى فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الإثنين:

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.​

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