ماجدة تطلب الخلع: "جوزي قاعد في غرفة التكييف وسايبني في الحر"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت- نور العمروسي:

أقامت "ماجدة. ف" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر تطلب خلع زوجها، مبررةً طلبها "زوجي بيقعد في التكييف وسايبني أنا والأولاد في الحر".

منذ 9 سنوات، تزوجت "ماجدة" 40 سنة، ربة منزل من ""محمد. أ" محاسب، ورزقا بطفلين حيث عاشا حياة مستقرة، حتى تعطل زوجها عن العمل وجلس في المنزل فدبت المشكلات بينهما.

وقالت الزوجة في دعوها إن زوجها كان يعمل بأحد المصانع واختلف مع مديره فترك العمل منذ عام، فتحملت هي مسؤولية الإنفاق على المنزل وولديهما بأن باعت مشغولاتها الذهبية حتى أصبحت لا تملك شيئا، فاضطرت للاقتراض من جيرانها وأقاربها.

وأضافت الزوجة "المنزل لا يوجد به سوى تكييف واحد بغرفة المعيشة وزوجي مسيطر عليه عايز يجلس بمفرده وأنا والأولاد نجلس في الحر ومنعنا من مشاهدة التليفزيون وأصبح يشاهده بمفرده"، متابعة أنه في أحد الأيام ارتفع "الضغط" فدخلت أجلس في غرفة التكييف فقام زوجها بطردها بالقوة، وقررت ترك المنزل مغادرة إلى أسرتها.

ولجأت الأسرة لمحكمة الأسرة تطلب الخلع في الدعوى رقم 2490 لسنة 2020 ومازالت منظورة أمام المحكمة.