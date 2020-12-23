أخبار عاجلة

"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
رسميًا.. تحديد 5 أماكن للتطعيم ضد كورونا في الدقهلية والفئات الأولى -
صور.. دورة تدريبية لمواجهة إيدز النخيل في الوادي الجديد -
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
زعم تعيينهم في وظائف حكومية.. ضبط متهم بالنصب على مواطنين بسوهاج -
جامعة أسيوط: تشكيل لجان متابعة لإجراءات مكافحة كورونا وغرامات للمخالفين -
محافظ أسيوط يصدر تعليمات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا -
وكيل صحة الوادي الجديد: تطوير المحارق الطبية بالتعاون مع البنك الدولي -
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصحة العالمية: إصابات كورونا الأسبوعية في العالم تسجّل رقماً قياسياً

Print
الصحة العالمية: إصابات كورونا الأسبوعية في العالم تسجّل رقماً قياسياً الصحة العالمية: إصابات كورونا الأسبوعية في العالم تسجّل رقماً قياسياً
نصفها في الأمريكتين.. زادت 6 % أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي

الصحة العالمية: إصابات كورونا الأسبوعية في العالم تسجّل رقماً قياسياً

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن إصابات كورونا الأسبوعية سجّلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة، وأن نصف الإصابات في الأمريكتين.

وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

ووفق " اليوم"، قالت المنظمة ومقرها جنيف، في تقريرها الوبائي الأسبوعي، إن الحالات الجديدة زادت 6 % أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.

وارتفعت الوفيات الجديدة 4 % أو نحو 79 ألفاً في الفترة نفسها.منظمة الصحة العالمية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إصابة المتحدثة الإعلامية لمحافظة الشرقية بفيروس كورونا

إصابة المتحدثة الإعلامية لمحافظة الشرقية بفيروس كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 89 مليون اختبار للكشف عن كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 89 مليون اختبار للكشف عن كورونا

بوتين: روسيا على استعداد دائم لتقديم المساعدات الإنسانية المجانية للدول الأخرى

بوتين: روسيا على استعداد دائم لتقديم المساعدات الإنسانية المجانية للدول الأخرى

كورونا في روسيا.. 552 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة

كورونا في روسيا.. 552 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة

شبكة عيون الإخبارية