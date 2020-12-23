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فاوتشي يتلقى اللقاح ضد كورونا: واثق تمامًا في سلامته

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فاوتشي يتلقى اللقاح ضد كورونا: واثق تمامًا في سلامته فاوتشي يتلقى اللقاح ضد كورونا: واثق تمامًا في سلامته
قال: أود تشجيع مَن لديهم إمكانية لتلقيه على القيام بذلك

فاوتشي يتلقى اللقاح ضد كورونا: واثق تمامًا في سلامته

تلقى كبير الخبراء الأمريكيين حول الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، الذي عيّنه الرئيس جو بايدن مستشارًا حول وباء كوفيد-19، بعد أن كان عضوًا في خلية الأزمة، التي شكّلها دونالد ، الثلاثاء، اللقاح ضد .

وأعلن فاوتشي (79 عامًا) "أنها خطوة رمزية لباقي البلاد لإثبات أنني واثق تمامًا في سلامة اللقاح وفعاليته".

وأضاف: "أود تشجيع كل الذين لديهم إمكانية لتلقي اللقاح، على القيام بذلك ليكون لهذا البلد حماية ولوضع حد لهذه الجائحة".

ووفق "سكاي نيوز" فهو بين الأوائل الذين تلقوا أمام الكاميرات جرعة من لقاح مودرنا، الذي طور بالشراكة مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الذي يشرف عليه منذ 1984 ونال، الجمعة، الترخيص في الولايات المتحدة.

ومؤخرًا أعلن جو بايدن الذي يتولى مهامه في 20 يناير، أنه سيعين أنتوني فاوتشي كبير المستشارين حول أزمة كوفيد-19.

وفاوتشي هو الشخصية التي تُطمئن الأمريكيين منذ بدء تفشي فيروس كورونا، والمعتاد على الظهور على شاشات التلفزيون للتشديد على أهمية خطوات الحماية، وهو عضو في خلية أزمة البيت الأبيض.

وأعرب دونالد ترامب مرارًا عن انزعاجه من توصياته آخذًا مسافة عن مواقفه.

ومنتصف أكتوبر، صرح ترامب: "سئم الناس من سماع أحاديث عن كوفيد-19"، وأضاف: "يقول الناس دعونا وشأننا. لقد سئموا. سئموا الإصغاء لفاوتشي وجميع هؤلاء الحمقى"، وقال: "هذا الرجل كارثة".فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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