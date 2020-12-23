أخبار عاجلة

"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
رسميًا.. تحديد 5 أماكن للتطعيم ضد كورونا في الدقهلية والفئات الأولى -
صور.. دورة تدريبية لمواجهة إيدز النخيل في الوادي الجديد -
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
زعم تعيينهم في وظائف حكومية.. ضبط متهم بالنصب على مواطنين بسوهاج -
جامعة أسيوط: تشكيل لجان متابعة لإجراءات مكافحة كورونا وغرامات للمخالفين -
محافظ أسيوط يصدر تعليمات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا -
وكيل صحة الوادي الجديد: تطوير المحارق الطبية بالتعاون مع البنك الدولي -
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بدون موعد.. الصحة البحرينية للراغبين بأخذ لقاح كورونا: هذا ما عليكم فعله

Print
بدون موعد.. الصحة البحرينية للراغبين بأخذ لقاح كورونا: هذا ما عليكم فعله بدون موعد.. الصحة البحرينية للراغبين بأخذ لقاح كورونا: هذا ما عليكم فعله
أكدت تجهيز المراكز الصحية وتهيئتها يوميًّا من 8 صباحًا وحتى الساعة 6 مساء

بدون موعد.. الصحة البحرينية للراغبين بأخذ لقاح كورونا: هذا ما عليكم فعله

دعت وزارة الصحة في البحرين، الراغبين في أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا، إلى التوجه مباشرة للمراكز الصحية التابعة لسكنهم لتلقي جرعة التطعيم بدءًا من يوم الجمعة 25 ديسمبر الجاري.

وأكدت وزارة الصحة أن التطعيم سيكون دون الحاجة للتسجيل الإلكتروني لحجز الموعد مسبقًا.

ووفق " اليوم" أفادت بأنه سيتم التواصل مع الذين قاموا بالتسجيل في وقت سابق عبر الموقع الإلكتروني؛ لإعطائهم مواعيد للتطعيم في تاريخ 24 ديسمبر.

وأوضحت أنه ضمن استعدادات الحملة الوطنية للتطعيم، قد تم تجهيز المراكز الصحية وتهيئتها لاستقبال المواطنين والمقيمين يوميًّا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 6 مساء طوال أيام الأسبوع بما فيها يوما الجمعة والسبت لتقديم خدمات التطعيم فقط، دون الحاجة لموعد مسبق.

وأشارت إلى أن التطعيم متاح مجانًا لكافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين ممن يبلغون 18 عامًا فما فوق.البحرين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إصابة المتحدثة الإعلامية لمحافظة الشرقية بفيروس كورونا

إصابة المتحدثة الإعلامية لمحافظة الشرقية بفيروس كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 89 مليون اختبار للكشف عن كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 89 مليون اختبار للكشف عن كورونا

بوتين: روسيا على استعداد دائم لتقديم المساعدات الإنسانية المجانية للدول الأخرى

بوتين: روسيا على استعداد دائم لتقديم المساعدات الإنسانية المجانية للدول الأخرى

كورونا في روسيا.. 552 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة

كورونا في روسيا.. 552 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة

شبكة عيون الإخبارية