بدون موعد.. الصحة البحرينية للراغبين بأخذ لقاح كورونا: هذا ما عليكم فعله

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أكدت تجهيز المراكز الصحية وتهيئتها يوميًّا من 8 صباحًا وحتى الساعة 6 مساء

دعت وزارة الصحة في البحرين، الراغبين في أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا، إلى التوجه مباشرة للمراكز الصحية التابعة لسكنهم لتلقي جرعة التطعيم بدءًا من يوم الجمعة 25 ديسمبر الجاري.

وأكدت وزارة الصحة أن التطعيم سيكون دون الحاجة للتسجيل الإلكتروني لحجز الموعد مسبقًا.

ووفق "روسيا اليوم" أفادت بأنه سيتم التواصل مع الذين قاموا بالتسجيل في وقت سابق عبر الموقع الإلكتروني؛ لإعطائهم مواعيد للتطعيم في تاريخ 24 ديسمبر.

وأوضحت أنه ضمن استعدادات الحملة الوطنية للتطعيم، قد تم تجهيز المراكز الصحية وتهيئتها لاستقبال المواطنين والمقيمين يوميًّا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 6 مساء طوال أيام الأسبوع بما فيها يوما الجمعة والسبت لتقديم خدمات التطعيم فقط، دون الحاجة لموعد مسبق.

وأشارت إلى أن التطعيم متاح مجانًا لكافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين ممن يبلغون 18 عامًا فما فوق.البحرين فيروس كورونا الجديد