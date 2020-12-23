حدث ليلاً| 788 إصابة بكورونا وبنود تطبيع المغرب وإسرائيل

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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قفزة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 401 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107563 حالة حتى اليوم.

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"مادي أو عيني".. الإسكان: إخلاء الشاغلين لمنطقة ميدان التحرير والعتبة وتعويضهم

قال الدكتور عبد الخالق عبدالرحمن، مساعد وزير الاسكان، إن الوزارة بدأت خطة تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية في القاهرة سواء قيمة تراثية أو معمارية بتطوير ميدان التحرير.

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عن حكم تعدد الزوجات.. رمضان عبد المعز: "مش بهوى الناس والله من وضع قوانين الكون"

المجتمع يرفض تعدد الزوجات بينما الدين يقبل التعدد، فكيف نحسم هذا الأمر؟ هكذا سئل الداعية الإسلامي الشيخ "رمضان عبد المعز" في لقائه مع برنامج Its show time ، المذاع على قناة CBC الفضائية، ليجيب قائلًا إن الله سبحانه وتعالى هو من وضع قوانين الكون، ولو كان الأمر يمشي بهوى الناس لفسدت الحياة، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ".

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رئيس "حدائق الحيوان": وصول الزرافات الجديدة حدث تاريخي ونواة للتكاثر

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن وصول الزرافات الجديدة إلى حديقة الحيوانات بمثابة حدث تاريخي للحديقة، وستكون الزرافات الثلاث نواة لقطيع من هذا النوع النادر بالتكاثر.

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وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل جديدة عن طرح السيارات الكهربائية بمصر- فيديو

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن السيارة الكهربائية أصبحت عالمية، مشيرًا إلى أنه حدث تطوير كبير في مجال صناعة السيارات في الصين، والبطارية أصبحت تمثل حوالي 35 % من ثمن السيارة الكهربائية.

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وزير التعليم: لن نكرر تجربة الأبحاث.. وسنعقد الامتحانات بإجراءات احترازية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لن تكرر تجربة الأبحاث في تقييم الطلاب، كبديل عن الامتحانات مرة أخرى، نظرًا لسوء استغلالها في الغش، متابعًا: "شاهدنا جروبات للغش الجماعي على واتس آب وفيس بوك، وصارت الأبحاث بمثابة تقييم غير مراقب".

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في يوم واحد.. تسجيل 11 وفاة بكورونا في كفرالشيخ

سجلت مديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، الثلاثاء، وفاة 11 مصابا بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تلقيهم العلاج في 5 مستشفيات جرى احتجازهم فيها، عقب ثبوت نتائج تحاليلهم المعملية إيجابية إصابتهم بالفيروس.

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المغرب وإسرائيل يوقعان عدة مذكرات تفاهم للتعاون المشترك

وقع المغرب، مع إسرائيل مساء الثلاثاء، عدة مذكرات تفاهم للتعاون في عدة مجالات مختلفة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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بنود الإعلان الثلاثي المشترك بين المغرب وأمريكا وإسرائيل

وقع المغرب، مساء الثلاثاء، إعلان ثلاثي مشترك مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس.

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أحزاب ومنظمات حقوقية مغربية ترفض زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي

أعلنت مجموعة من الأحزاب والهيئات والمنظمات الحقوقية المغربية، في بيان مشترك، رفضها لزيارة الوفدين الأمريكي و الإسرائيلي و ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره و عودة اللاجئين.

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بايدن: هجوم إلكتروني ضخم تعرضت له البلاد ولن يمر دون رد

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء الثلاثاء، تعرض بلاده لهجوم إلكتروني ضخم، مشيرًا إلى أن الهجمات الإلكترونية شكلت خطرًا على الأمن القومي الأمريكي.

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بايدن يكشف عن خطة أول ١٠٠ يوم لاحتواء كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء الثلاثاء، عن خطته لمكافحة فيروس كورونا في أول 100 يوم له بالبيت الأبيض.

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تونس: لا تطبيع مع إسرائيل وموقفنا ثابت من القضية الفلسطينية

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن كلّ ما يروج من ادّعاءات في وسائل الإعلام حول إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية بين تونس و"الكيان الصهيوني" -على حد وصف البيان- لا أساس له من الصحّة وأيتناقض تمامًا مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني.

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