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يعفو عن 15 شخصا بينهم مساعده السابق في حملته الانتخابية

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ترامب يعفو عن 15 شخصا بينهم مساعده السابق في حملته الانتخابية يعفو عن 15 شخصا بينهم مساعده السابق في حملته الانتخابية

مصراوي Masrawy

06:02 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):
أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد أصدر عفوا عن 15 شخصا بينهم مساعده السابق في حملته الانتخابية جورج بابادوبولوس.

وأدين بابادوبولوس بالإدلاء بتصريحات كاذبة في التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي المزعوم في انتخابات عام.

كما أصدر ترامب عفوا عن أليكس فان دير زوان ، الذي ارتبطت إدانته أيضا بتحقيق المستشار الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي، والذي وصفه ترامب مرارا بأنه ملاحقة لأسباب سياسية.

وأصدر ترامب عفوا عن عضوين جمهوريين سابقين في الكونجرس، هما دنكان هانتر وكريس كولينز، كان قد تم اتهامهما بارتكاب جرائم مالية اتحادية أثناء وجودهما في منصبهما.

كما تم العفو عن أربعة عسكريين قدامى أدينوا بالتورط في عملية ببغداد عام 2007 لصالح شركة الأمن الخاصة بلاك ووتر. وكانوا مسؤولين عن مقتل العديد من المدنيين العراقيين.

كما خفف ترامب جزئيًا أو كليًا الأحكام الصادرة على خمسة أشخاص بسبب جرائم مختلفة لا تتعلق بالسياسة.

وعادة ما يصدر الرؤساء الأمريكيون المنتهية ولايتهم قرارات العفو في الأسابيع الأخيرة من ولايتهم. ومن المقرر أن يترك ترامب منصبه في 20 يناير.

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