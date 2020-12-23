أخبار عاجلة

"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
رسميًا.. تحديد 5 أماكن للتطعيم ضد كورونا في الدقهلية والفئات الأولى -
صور.. دورة تدريبية لمواجهة إيدز النخيل في الوادي الجديد -
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
زعم تعيينهم في وظائف حكومية.. ضبط متهم بالنصب على مواطنين بسوهاج -
جامعة أسيوط: تشكيل لجان متابعة لإجراءات مكافحة كورونا وغرامات للمخالفين -
محافظ أسيوط يصدر تعليمات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا -
وكيل صحة الوادي الجديد: تطوير المحارق الطبية بالتعاون مع البنك الدولي -
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أستراليا تسمح بتخفيف الإغلاق في مناطق بسيدني خلال الكريسماس

Print
أستراليا تسمح بتخفيف الإغلاق في مناطق بسيدني خلال الكريسماس أستراليا تسمح بتخفيف الإغلاق في مناطق بسيدني خلال الكريسماس

مصراوي Masrawy

06:01 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

سيدني - (د ب أ):
أعلنت السلطات في مدينة سيدني الأسترالية اليوم الأربعاء أنه سيتم السماح للسكان الخاضعين للإغلاق في بؤرة ساخنة للإصابات بفيروس كورونا في المدينة بالتجمع بأعداد صغيرة من أجل احتفالات الكريسماس.

وسيتم السماح للذين يقيمون في الجزء الأكثر تضررا باستقبال خمسة زائرين فقط بالإضافة إلى عدد غير محدد من الأطفال دون سن 12 عاما خلال الفترة من يومي الخميس حتى السبت.

وفي منطقة نورذرن بيتشز، سيتم السماح للسكان باستقبال 10 زائرين لكنهم لا يمكنهم مغادرة المنطقة.

وجاء القرار بعد اكتشاف 8 حالات جديدة فقط ليلا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 97 حالة منذ الخميس الماضي.

وفي 27 ديسمبر، عاد 250 ألف شخص من سكان نورزين بيتشز إلى الإغلاق التام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

شبكة عيون الإخبارية