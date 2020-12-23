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يلوح بعدم التوقيع على حزمة تحفيز لتخفيف تداعيات جائحة كورونا

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ترامب يلوح بعدم التوقيع على حزمة تحفيز لتخفيف تداعيات جائحة كورونا يلوح بعدم التوقيع على حزمة تحفيز لتخفيف تداعيات جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

05:55 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):
لوح الرئيس الأمريكي دونالد بعدم التوقيع على حزمة تحفيز للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة بقيمة 900 مليار دولار.

يأتي هذا غداة موافقة الكونجرس على الحزمة بدعم من جانب الحزبين الرئيسيين في البلاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ووافق الكونجرس الأمريكي مساء الاثنين على مشروع قانون بشأن حزمة التحفيز الاقتصادي، في خطوة طال انتظارها من شأنها أن توفر درجة من الارتياح للأشخاص المتضررين بشدة من الجائحة.

وستعزز حزمة الإغاثة الجديدة إعانة البطالة الأسبوعية مؤقتا، وستمنح العديد من العمال شيكا تحفيزيا لمرة واحدة بقيمة 600 دولار ، والذي قد يتم إيقافه قبل نهاية العام.

كما سيتم تخصيص حوالي 275 مليار دولار للقروض القابلة للإعفاء للأعمال التجارية الصغيرة، مثل المطاعم المتضررة من الوضع الراهن.

وأقر مجلس النواب في البداية مشروع قانون حزمة التحفيز، تلاه مجلس الشيوخ الذي أقر مشروع القانون قبيل منتصف الليل بتوقيت واشنطن (0500 من صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش).

ومازال القانون يحتاج إلى تصديق الرئيس ترامب كي يصبح ساري المفعول.

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