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أمطار متوسطة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

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أمطار متوسطة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة أمطار متوسطة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

مصراوي Masrawy

05:00 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الأربعاء - الخميس - الجمعة.

وأشارت الهيئة أن طقس اليوم الأربعاء معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على المناطق الجنوبية.

وأوضحت الهيئة أن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم تتمثل في فرص أمطار على القاهرة ، وأمطار خفيفة على الوجه البحري تكون من متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية، كما تنشط الشبورة في الصباح الباكر على بعض المناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20-13، والسواحل الشمالية 19-14، شمال الصعيد 22-10، جنوب الصعيد 26-11 درجة.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس غدا الخميس، معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على المناطق الجنوبية. وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20-12، والسواحل الشمالية 19-14، شمال الصعيد 22-10، جنوب الصعيد 26-11 درجة.

وتابعت الهيئة: "يوجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، كما تظهر الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والسواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على المناطق الجنوبية.

وأكدت أن يوم الجمعة تنعدم فرص سقوط الامطار، وتكون الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرا هي الشبورة المائية والتى تظهر على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20-12، والسواحل الشمالية 20-14، شمال الصعيد 21- 9، جنوب الصعيد 26-11 درجة.

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