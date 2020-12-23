بالتقسيط على 20 سنة.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق الإسكان المطروحة حاليًا (خطوات ومواعيد)

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي يوم 28 ديسمبر الجاري من حجز شقق الإسكان المتوسط بواقع 25 ألف وحدة سكنية، وكذلك شقق الإسكان الاجتماعي بواقع 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (سكن لكل المصريين) حيث يتم سداد ثمن الشقة على 20 سنة بنظام التمويل العقاري.

مشروع الإسكان الاجتماعي تم انتهاء فترة شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ جدية الحجز ويتبقى فقط التسجيل الإلكتروني، أما الإسكان المتوسط يمكن شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز والتسجيل الإلكتروني أيضًا.

يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، مقابل 150 جنيهًا وسداد 400 جنيه مصروفات إدارية، على أن يكون مقدم الحجز وفقًا لمساحة الوحدة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل كراسة الشروط من هنا

ثمن الشقة الـ90 متر في الإسكان الاجتماعي وصل لـ 310 ألف جنيه، حيث يجري سداد 15.5 ألف جدية حجز، أما الشقة الـ75 مترًا وصلت لـ244 ألف ومقدم حجز 12.5 ألف، كما أن شراء كراسة الشروط المساحتين بـ100 جنيه و350 مصاريف إدارية، أما في الإسكان المتسوط ووصل مقدم الحجز للشقة الـ100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا، كما يمكن زيادة الأسعار المعلنة بواقع 10% كحد أقصى.

ولمعرفة نظام سداد شقق الإسكان الاجتماعي من هنا

أما الإسكان المتوسط يجرى حساب الأقساط الشهرية بطريقة مختلفة من هنا

وفي آخر إحصائية لعدد المتقديم، أعلنت وزارة الإسكان أن من اشتروا كراسات الشروط وصل إلى نحو 410 آلاف مواطن، بينما وصل عدد من دفعوا مقدمات الحجز لنحو 310 آلاف مواطن، وعدد من سجلوا بياناتهم على الموقع 255 ألفا، مشيرة إلى أن تسجيل البيانات على الموقع مستمر حتى 28 ديسمبر الجارى.

وللتقديم على الموقع الإلكتروني عبد شراء كراسة الشروط يتم عمل حساب خاص على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز شقق الإسكان الاجتماعي (https://www.shmff.gov.eg/) عن طريق الرقم القومي ورقم التليفون، ثم يتم تحويل الأوراق المطلوبة إلى صيغة pdf في ملف واحد بحجم 2 ميجا فقط.

أما الخطوة التالية عبارة عن الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الحساب الشخصي واختيار التقديم على وحدة سكنية وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي ثم اختيار المساحة وفقا لكل مشروع، وكتابة البيانات المطلوبة في طلب التقديم وكذلك رفع الأوراق المطلوبة، وعند الانتهاء من هذه الخطوات يتم تأكيد الطلب وتظهر رسالة في النهاية بتأكيد الطلب، ويمكن خلال فترة الاعلان التعديل على هذه البيانات.

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي تتواجد بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).

ويمكن معرفة بيانات الدخل المطلوبة للحجزفي المشروع من هنا

وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أي تساؤل أو استفسار يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

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