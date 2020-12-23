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اليوم.. محاكمة مودة الأدهم بتهمة كسر حظر التجوال

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اليوم.. محاكمة مودة الأدهم بتهمة كسر حظر التجوال اليوم.. محاكمة مودة الأدهم بتهمة كسر حظر التجوال

مصراوي Masrawy

03:30 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، لمحاكمة اليوتيوبر مودة الأهم وصديقتها، في اتهامها بكسر حظر التجول.

وكان مقطع انتشر لفتاة تدعى "مودة الأدهم" وصديقتها من سكان "مدينتي" يتضمن اختراق حظر التجوال وإثارة الرأي العام، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار، وقيامهما بالنزول إلى الشارع الساعة ٩ مساًء أثناء ساعات الحظر، وتصوير فيديو بالمحتوى المنشور، وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب الخاص بها على تطبيق انستجرام مع وجود متابعين لها يقدرون بأكثر من مليون وخمسمائة ألف متابع.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير المباحث الجنائية وتمكنوا من ضبطهما، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر رقم ٦٤ جنح التجمع الأول، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسها على ذمة القضية.

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