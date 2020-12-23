إسرائيل تتجه إلى رابع انتخابات خلال عامين بعد حل الكنيست

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مصراوي Masrawy

تل أبيب - (د ب أ):

تم حل الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بعد أن فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الدولة ، مما يتجه بإسرائيل إلى رابع انتخابات خلال عامين ، ومن المتوقع إجراؤها في مارس.

وتم حل الكنيست تلقائيا مع انقضاء الموعد النهائي لإقرار ميزانية الدولة في منتصف الليل، وذلك بعد فشل الائتلاف الحاكم في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان مساء الثلاثاء: "لم يكن الليكود يريد انتخابات وصوتنا مرارا وتكرارا ضدها" ، بينما وعد بالفعل بأن حزبه سيفوز في تلك الانتخابات.

واتهم وزير الدفاع بيني جانتس، رئيس الوزراء باتخاذ قرارت سياسية بهدف محاولة تفادي الإدانة، حيث يواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وتلقي رشى وخيانة الأمانة.

وكتب حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه جانتس عبر تويتر: "إذا لم تكن هناك محاكمة لكانت هناك ميزانية ولم تكن هناك انتخابات".

ويوجد في إسرائيل نظام تمثيل نسبي ، مما يعني أن الناخبين يختارون من بين عشرات الأحزاب، وأي حزب يتجاوز

عتبة 3.25% من الأصوات يدخل الكنيست.

وعادة ما يكلف الرئيس رئيس الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات بتشكيل ائتلاف. ويجب أن يحصل الشخص المكلف بتشكيل الحكومة على أغلبية 61 من إجمالي 120 مقعدا.

وفشل كل من جانتس ونتنياهو في تحقيق ذلك إلى أن أدت أزمة فيروس كورونا ، بعد الانتخابات الثالثة ، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على مضض في النهاية، لكن الوحدة كانت بعيدة كل البعد عن واقع التحالف المضطرب الذي صمد بالكاد سبعة أشهر.