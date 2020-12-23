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تسجل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة

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مصر تسجل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة تسجل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة
ارتفع إجمالي الإصابات إلى 127061 من ضمنهم 107563 متعافيًا

مصر تسجل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، عن خروج 401 متعافٍ من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107563 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 788 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 127061 حالة من ضمنهم 107563 حالة تم شفاؤها، و 7167 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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