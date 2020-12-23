أخبار عاجلة

"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
رسميًا.. تحديد 5 أماكن للتطعيم ضد كورونا في الدقهلية والفئات الأولى -
صور.. دورة تدريبية لمواجهة إيدز النخيل في الوادي الجديد -
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
زعم تعيينهم في وظائف حكومية.. ضبط متهم بالنصب على مواطنين بسوهاج -
جامعة أسيوط: تشكيل لجان متابعة لإجراءات مكافحة كورونا وغرامات للمخالفين -
محافظ أسيوط يصدر تعليمات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا -
وكيل صحة الوادي الجديد: تطوير المحارق الطبية بالتعاون مع البنك الدولي -
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استمرار فعاليات "عسل العيدابي" بمبيعات تجاوزت نصف مليون خلال 5 أيام

Print
1250 كيلو جرامًا تم بيعها وسط إقبال زوار المهرجان.. و"السدر" في الصدارة

استمرار فعاليات

تستمر فعاليات مهرجان العسل السادس والمقامة بمحافظة العيدابي، بعديد البرامج والفعاليات كبرامج ترفيهية للأطفال، وبرامج مسرحية، وركن الأسر المنتجة، وخيمة التسوق.

وبلغت كميات العسل المبيعة في مهرجان عسل جازان السادس خلال الخمسة أيام الأولى منذ انطلاقته، نحو 1250 كيلوجرامًا من العسل بقيمة جاوزت 500,000 ريال.

وتصدر عسل السدر قائمة أنواع العسل الأكثر مبيعًا لدى زوار المهرجان، فيما حلّ عسل الطلح في المرتبة الثانية في الكميات المبيعة، ثم عسل السمرة والسلام والضهيانة والمجرى والسحاة والكراثة.

ويتوقع النحالون وتجار العسل المشاركون في المهرجان الذي تنظمه محافظة العيدابي بساحة المركز الحضاري؛ زيادة نسبة المبيعات خلال الأيام المقبلة نظرًا للاهتمام والإقبال المتزايد الذي يجده المهرجان، إلى جانب جودة العسل بمختلف أنواعه.

وكان أمير منطقة جازان قد رعى حفل افتتاح فعاليات مهرجان العسل في نسخته السادسة الخميس الماضي، بحضور نائبه، وبحزمة من المشروعات التنموية والخدمية للمحافظة.

استمرار فعاليات

استمرار فعاليات

استمرار فعاليات

استمرار فعاليات

استمرار فعاليات

استمرار فعاليات

استمرار فعاليات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة

"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة

"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها

"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها

الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة

الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة

سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل

سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل

شبكة عيون الإخبارية