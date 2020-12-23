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وزارة العدل الأمريكية تقاضي وول مارت بسبب دور مزعوم في توزيع مواد أفيونية

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وزارة العدل الأمريكية تقاضي وول مارت بسبب دور مزعوم في توزيع مواد أفيونية وزارة العدل الأمريكية تقاضي وول مارت بسبب دور مزعوم في توزيع مواد أفيونية

مصراوي Masrawy

01:47 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):
رفعت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، دعوى قضائية تزعم فيها أن شركة "وول مارت" وزعت بشكل غير قانوني مواد خاضعة للرقابة من الصيدليات التي تديرها في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مواد أفيونية.

وتسعى الوزارة لتوقيع جزاءات مدنية على عملاق التجزئة ربما تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

وقال جيفري بوسيرت كلارك، القائم بأعمال مساعد وزير العدل للقسم المدني في بيان: "باعتبارها واحدة من أكبر سلاسل الصيدليات وموزعي الأدوية بالجملة في البلاد، فإن وول مارت تتحمل المسؤولية والوسائل للمساعدة في منع تسريب الأدوية الأفيونية الموصوفة طبيا".

وأضاف: "بدلا من ذلك، قامت (وول مارت) بعكس ذلك لسنوات وقامت بتعبئة آلاف من الوصفات الطبية غير الصالحة في صيدلياتها ولم تبلغ عن الطلبات المشبوهة من المواد الأفيونية والأدوية الأخرى التي وضعتها تلك الصيدليات".

ومع ذلك، تقول وول مارت إن موظفي الشركة قاموا فقط بواجبهم وقدموا الأدوية التي تم وصفها للعملاء من قبل الأطباء المرخصين.

وفي أكتوبر، رفعت وول مارت دعوى ضد وزارة العدل وإدارة مكافحة المخدرات كضربة استباقية في تلك المعركة القانونية.

وقالت الشركة في بيان حينها إن "وزارة العدل تضع وول مارت والصيادلة لدينا بين المطرقة والسندان".

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