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اليوم.. الجنايات تُحاكم طبيب و7 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر في منشأة ناصر

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اليوم.. الجنايات تُحاكم طبيب و7 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر في منشأة ناصر اليوم.. الجنايات تُحاكم طبيب و7 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر في منشأة ناصر

مصراوي Masrawy

01:23 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 8 متهمين بإدارة جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر بمنشأة ناصر.

تضم قائمة المتهمين: "م. ر"، طبيب بشري، و"ا. س"، و"س. ر"، و"ر. س"، و"خ. ي"، و"ا. ي"، نجار مسلح، و"م. م"، و"م. ا".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية، بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم "ابراهيم، م"، و"آية. ب"، و"فاطمة. ع"، وكان ذلك باستغلال حاجاتهم للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية منهم، وهي كِلية من المجني عليه الأول والثاني، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها "آية" يستحيل برؤها تقدر بحوالي 15%، وكان ذلك حال كون المتهم الأول طبيب أخصائي كلى، ومدير وحدة غسيل الكلى بأحد المستشفيات الخاصة، وطبيب كلى مقيم بمستشفى حكومي بمدينة نصر، وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.

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