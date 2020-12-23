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وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا إلى الكويت

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وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا إلى الكويت وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا إلى الكويت

مصراوي Masrawy

12:44 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الكويت - (أ ش أ)

وصل إلى الكويت الليلة الثلاثاء، الشحنة الأولى من لقاح شركتي (فايزر - بيونتيك) الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي اعتمدته وزارة الصحة الكويتية مؤخرًا.

وقام مسؤولو وزارة الصحة الكويتية باستلام الشحنة بمطار الكويت الدولي، تمهيدًا لنقلها إلى المخازن المبردة التي تم تجهيزها خصيصًا للقاح؛ خاصة وأن تخزينه يتطلب درجة حرارة 70 تحت الصفر.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن أول أمس الاثنين، وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا المستجد (كوفيد 19) مساء الثلاثاء، على تبدأ عملية التطعيم نهاية الأسبوع الجاري، موضحًا أن الأولوية للتطعيم ستكون لجميع مقدمي الرعاية الصحية، والفئة العمرية الأكبر من 65 عامًا، والعاملين في الصفوف الأولى.

وأضاف أن أعداد المسجلين لتلقي اللقاح في موقع التسجيل المسبق الإلكتروني، بلغت حتى الآن 73 ألفًا و700 شخص، مشيرًا إلى أن الإقبال على التسجيل في تزايد مستمر.

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