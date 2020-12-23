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نتنياهو عن حل الكنيست: الليكود لم يكن يريد انتخابات جديدة

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نتنياهو عن حل الكنيست: الليكود لم يكن يريد انتخابات جديدة نتنياهو عن حل الكنيست: الليكود لم يكن يريد انتخابات جديدة

مصراوي Masrawy

12:37 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

تل أبيب - (د ب أ)

حُل الكنيست الإسرائيلي، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الدولة، مما يتجه بإسرائيل إلى رابع انتخابات خلال عامين، ومن المتوقع إجراؤها في مارس المقبل.

وتم حل الكنيست تلقائيًا مع انقضاء الموعد النهائي لإقرار ميزانية الدولة في منتصف الليل، وذلك بعد فشل الائتلاف الحاكم في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان مساء الثلاثاء: "لم يكن الليكود يريد انتخابات وصوتنا مرارًا وتكرارًا ضدها" ، بينما وعد بالفعل بأن حزبه سيفوز في تلك الانتخابات.

واتهم وزير الدفاع بيني جانتس، رئيس الوزراء باتخاذ قرارت سياسية بهدف محاولة تفادي الإدانة، حيث يواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وتلقي رشى وخيانة الأمانة.

وكتب حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه جانتس عبر تويتر: "إذا لم تكن هناك محاكمة لكانت هناك ميزانية ولم تكون هناك انتخابات".

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