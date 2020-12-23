أخبار عاجلة

"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
رسميًا.. تحديد 5 أماكن للتطعيم ضد كورونا في الدقهلية والفئات الأولى -
صور.. دورة تدريبية لمواجهة إيدز النخيل في الوادي الجديد -
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
زعم تعيينهم في وظائف حكومية.. ضبط متهم بالنصب على مواطنين بسوهاج -
جامعة أسيوط: تشكيل لجان متابعة لإجراءات مكافحة كورونا وغرامات للمخالفين -
محافظ أسيوط يصدر تعليمات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا -
وكيل صحة الوادي الجديد: تطوير المحارق الطبية بالتعاون مع البنك الدولي -
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"المهندسين": 75 ألف عضو اشتركوا بتطبيق "نقابتي" لتجديد الاشتراك عن بعد

Print
"المهندسين": 75 ألف عضو اشتركوا بتطبيق "نقابتي" لتجديد الاشتراك عن بعد "المهندسين": 75 ألف عضو اشتركوا بتطبيق "نقابتي" لتجديد الاشتراك عن بعد

مصراوي Masrawy

12:22 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، بدء استخدام تطبيق الموبايل باسم (نقابة المهندسين المصرية- نقابتى) في تجديد اشتراك المهندسين وأسرهم بمشروع الرعاية الصحية أول الأسبوع الماضي، حيث فتحت النقابة أبوابها لاستقبال المهندسين وأسرهم للتجديد للعام الجديد ٢٠٢١ حضوريًا وعن بُعد.

وأعلن المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة، رئيس لجنة الرعاية الصحية، في بيان اليوم، أن التجديد هذا العام يعمل بالنظامين لحين انتشار نظام التجديد الإلكتروني بين جموع مهندسي .

وأشار عبدالعظيم إلى أن عدد المشتركين تخطى الـ٧٥ ألف مشترك، منهم أكثر من ٢٠ ألف مشترك من خلال التطبيق الجديد، وهو رقم فاق التوقعات نظرًا للتحول الرقمي السريع الذي بدأ هذا العام.

وأضاف أن عدد من استخدم التطبيق تجاوز الـ ٢٥ ألف مهندس داخل وخارج مصر، ما يشير إلى سرعة نمو استخدام التطبيق محليًا ودوليًا، وتم تدشين مركز اتصالات موحد (كول سنتر) لأول مرة يعمل على مدار الساعة لتوجيه الدعم الفني للمهندسين وأسرهم، وقد تلقى هذا المركز ما يقرب من ٥٠٠٠ مكالمة ايجابية منذ بداية فتح المشروع حتى الآن.

وأوضح عبدالعظيم، أن استخدام الكارت الذكي لمشروع الرعاية الصحية، هو بداية التحول الرقمي الشامل الذي تشهده نقابة المهندسين، خلال الفترة المقبلة والذي يشعر به المهندس عند تلقي الخدمة العلاجية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

شبكة عيون الإخبارية