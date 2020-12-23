"المهندسين": 75 ألف عضو اشتركوا بتطبيق "نقابتي" لتجديد الاشتراك عن بعد

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، بدء استخدام تطبيق الموبايل باسم (نقابة المهندسين المصرية- نقابتى) في تجديد اشتراك المهندسين وأسرهم بمشروع الرعاية الصحية أول الأسبوع الماضي، حيث فتحت النقابة أبوابها لاستقبال المهندسين وأسرهم للتجديد للعام الجديد ٢٠٢١ حضوريًا وعن بُعد.

وأعلن المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة، رئيس لجنة الرعاية الصحية، في بيان اليوم، أن التجديد هذا العام يعمل بالنظامين لحين انتشار نظام التجديد الإلكتروني بين جموع مهندسي مصر.

وأشار عبدالعظيم إلى أن عدد المشتركين تخطى الـ٧٥ ألف مشترك، منهم أكثر من ٢٠ ألف مشترك من خلال التطبيق الجديد، وهو رقم فاق التوقعات نظرًا للتحول الرقمي السريع الذي بدأ هذا العام.

وأضاف أن عدد من استخدم التطبيق تجاوز الـ ٢٥ ألف مهندس داخل وخارج مصر، ما يشير إلى سرعة نمو استخدام التطبيق محليًا ودوليًا، وتم تدشين مركز اتصالات موحد (كول سنتر) لأول مرة يعمل على مدار الساعة لتوجيه الدعم الفني للمهندسين وأسرهم، وقد تلقى هذا المركز ما يقرب من ٥٠٠٠ مكالمة ايجابية منذ بداية فتح المشروع حتى الآن.

وأوضح عبدالعظيم، أن استخدام الكارت الذكي لمشروع الرعاية الصحية، هو بداية التحول الرقمي الشامل الذي تشهده نقابة المهندسين، خلال الفترة المقبلة والذي يشعر به المهندس عند تلقي الخدمة العلاجية.