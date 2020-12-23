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بايدن يحث المواطنين على عدم التجمع خلال العطلات مع تفشي كورونا

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بايدن يحث المواطنين على عدم التجمع خلال العطلات مع تفشي كورونا بايدن يحث المواطنين على عدم التجمع خلال العطلات مع تفشي كورونا

مصراوي Masrawy

12:19 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

واشنطن - (دب أ)

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، سكان الولايات المتحدة على عدم التجمع في مجموعات كبيرة خلال عطلات عيد الميلاد ورأس السنة المقبلة في محاولة لإبطاء انتشار في البلاد.

وقال بايدن: "علينا جميعًا أن نعتني ببعضنا البعض بما يكفي بأن نبقى بعيدين عن بعضنا، لفترة أطول قليلاً. أعرف أن الأمر صعب، أمامنا طريق طويل لنقطعه، لكننا ممتنون لأننا حصلنا على اللقاح".

وأضاف: "ها هي الحقيقة البسيطة.. أحلك أيامنا في المعركة ضد فيروس كوفيد ما زالت أمامنا وليست خلفنا"، مشيرًا إلى مدى صعوبة إعطاء اللقاح لغالبية السكان.

جاء هذا التحذير في الوقت الذي تلقى فيه كبير أخصائيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوتشي ووزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، علنًا جرعة أولى من لقاح موديرنا المضاد لفيروس (كوفيد-19).

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