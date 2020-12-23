"دفنتك سرًا ومعملتش عزا خوفًا ع الناس".. مواطن بالمنوفية ينعى والدته بعد وفاتها بكورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

"كان نفسي أعملك عزا يا أمي بس الظروف اقتضت.. ودفنتك سرًا حتى لا يُصاب أحد من الكورونا"؛ بهذه الكلمات نعى مواطن يدعى ياسر فودة، من قرية زاوية بمم مركز تلا بمحافظة المنوفية، والدته التي رحلت جراء إصابتها بكورونا.

"فودة" يعمل مُحاسبًا بمديرية الطرق بالمنوفية يحظى بسمعة طيبة وخُلق شهد له بها القاصي والداني، وفور نشر كلماته عن وفاة أمه بـ"فيسبوك"، آثار تعاطف المئات من الأهالي، والتي قال فيها: "كلماتكم كانت سندًا في وقت محنة وسهلت كثيرًا من الأمور، لم يكُن ليُطيقها أو يتخيلها حتى".

وأضاف الرجل: "شكرًا لكل اللي وقف جنبي في محنتي ومصابي بفقد أمي الغالية، كلماتكم تظنونها بسيطة وهي والله كانت سندًا وضهرًا لنا، وسهلت علينا أمورًا ما كنت أطيقها أو أتخيلها وأعتبر كل من كتب لي كلمة في اليومين الماضيين، كمن حضر وأدى العزاء بالضبط".

وتابع: "أنا اقتصرت على الدفن وتعمدت عدم إعلان مكان دفن والدتي ببلدها زاوية بمم حرصًا على صحة الناس، كان نفسي أعمل ليكِ عزا كبير يا أمي لكن الظروف اقتضت، ويصبرني كمية الدعاء اللي الناس دعت ليكِ، وأنتِ تستاهلي كل خير، وأطمن كل حبايبي إني قربت من التعافي والحمد لله بدعواتكم ووقوفكم جنبي".