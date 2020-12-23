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حل الكنيست الإسرائيلي ودعوة إلى إجراء انتخابات هي الرابعة في عامين

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حل الكنيست الإسرائيلي ودعوة إلى إجراء انتخابات هي الرابعة في عامين حل الكنيست الإسرائيلي ودعوة إلى إجراء انتخابات هي الرابعة في عامين

مصراوي Masrawy

12:16 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

وكالات

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستجري انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان بسبب خلاف على الميزانية بين حزبي الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأزرق أبيض بزعامة منافسه ووزير دفاعه بيني جانتس، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وبعد الفشل في التوصل إلى تسوية الليلة الماضية وفي غياب اتفاق في اللحظة الأخيرة حول الموازنة، سيتم حل البرلمان الإسرائيلي منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء لتتجه البلاد نحو انتخابات برلمانية جديدة ستكون الرابعة خلال عامين تقريبًا.

ثلاثة انتخابات تشريعية حققا فيها نتائج متعادلة، اتفق نتانياهو وجانتس في أبريل على تشكيل حكومة "الوحدة والطوارئ" لمعالجة الأزمة الصحية وإنهاء أطول أزمة سياسية في تاريخ إسرائيل.

تضمن الاتفاق التناوب على رئاسة الوزراء ونص بشكل خاص على أن تتبنى ميزانية واحدة لمدة عامين (2020 و2021)، لكن حزب الليكود بزعامة نتنياهو اقترح تمرير ميزانيتين مختلفتين، وهو ما رفضه تشكيل "أزرق ابيض" بزعامة جانتس.

وباتت هذه النقطة، التي بقيت دون حلّ، نقطة ضعف الائتلاف الحكومي ما عرّى التوتر القائم بين قطبي الحكم، وفقًا للصحافة الإسرائيلية.

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