أحزاب ومنظمات حقوقية مغربية ترفض زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي

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مصراوي Masrawy

الرباط - (د ب أ)

أعلنت مجموعة من الأحزاب والهيئات والمنظمات الحقوقية المغربية، في بيان مشترك، رفضها لزيارة الوفدين الأمريكي و الإسرائيلي و ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره و عودة اللاجئين.

وارجع محمد غفري منسق الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، لجوء المناهضين لاستئناف العلاقات مع إسرائيل، للاحتجاج الرقمي إلى التضييق الذي تتعرض له هذه الهيئات من السلطات الأمنية و تفادي الاصطدام مع المدافعين عن النظام الذين وصفهم بالبلطجية.

وأضاف: "عامل آخر دفعنا للتراجع عن الخروج إلى الشارع يتعلق برغبتنا في تفادي الخلط بين الدفاع عن الشعب الفلسطيني و قضية الصحراء. الهيئات دعت الشعب المغربي إلى مقاومة التطبيع عبر كل وسائل الاحتجاج السلمي و الرقمي معلنة نيتها في صياغة وثيقة وطنية ضد التطبيع".

من جهة أخرى، اعتبر جاكي كادوش رئيس الطائفة اليهودية في مراكش في تصريح خاص لـ(د.ب.أ) الزيارة الحالية للوفد الأمريكي الإسرائيلي مجرد بداية لعلاقات اقتصادية و تجارية أقوى في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات لم تنقطع يومًا حيث ظلت سرية معظم الوقت من عهد الملك الراحل الحسن الثاني حتى بعد توقفها لفترة بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

واستطرد كادوش قائلا: "إنها زيارة تاريخية ستفتح المجال أمام ترسيخ سبل السلام في المنطقة،و فتح المجال الجوي المباشر سيسهل المهمة على السياح لزيارة بلد أجدادهم فالرقم الحالي يناهز 70 ألف و من المتوقع أن يزيد أكثر في المرحلة المقبلة."

كان وفدان أمريكي وإسرائيلي قد وصلا إلى المغرب اليوم الثلاثاء في زيارة تم خلالها التوقيع على إعلان ثلاثي مشترك بشأن إقامة علاقات بين المغرب وإسرائيل.