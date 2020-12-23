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بايدن يكشف عن خطة أول ١٠٠ يوم لاحتواء كورونا

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بايدن يكشف عن خطة أول ١٠٠ يوم لاحتواء كورونا بايدن يكشف عن خطة أول ١٠٠ يوم لاحتواء كورونا

مصراوي Masrawy

11:46 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي ، جو بايدن، مساء الثلاثاء، عن خطته لمكافحة في أول 100 يوم له بالبيت الأبيض.

وكتب بايدن عبر تويتر: "نطلب من جميع الأمريكيين ارتداء الأقنعة الطبية، وسنقوم بضخ 100 مليون جرعة لقاح لكورونا، وسنعمل على إعادة فتح معظم المدارس".

وتابع: "سنقوم باحتواء الفيروس والعودة إلى حياتنا".

وكانت الإدارة الانتقالية للرئيس بايدن، أعلنت عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر الماضي، عن ٤ أولويات للرئيس المنتخب خلال أول ١٠٠ يوم له في المكتب البيضاوي، بينهم القضاء على كورونا.

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