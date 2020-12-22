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"دفنتك سرًا ومعملتش عزا خوفًا ع الناس".. مواطن بالمنوفية ينعي والدته بعد وفاتها بكورونا

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"دفنتك سرًا ومعملتش عزا خوفًا ع الناس".. مواطن بالمنوفية ينعي والدته بعد وفاتها بكورونا "دفنتك سرًا ومعملتش عزا خوفًا ع الناس".. مواطن بالمنوفية ينعي والدته بعد وفاتها بكورونا

مصراوي Masrawy

11:06 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

"كان نفسي اعملك عزا يا أمي بس الظروف اقتضت.. ودفنتك سرًا حتى لا يُصاب أحدًا من الكورونا"؛ بهذه الكلمات نعى مواطن يدعى ياسر فودة، من قرية زاوية بمم مركز تلا بمحافظة المنوفية، والدته التي رحلت جراء إصابتها بكورونا.

"فودة" يعمل مُحاسب بمديرية الطرق بالمنوفية يحظى بسمعة طيبة وخُلق شهد له بها القاصي والداني، وفور نشر كلماته عن وفاة أمه بـ"فيسبوك"، آثار تعاطف المئات من الأهالي، والتي قال فيها: "كلماتكم كانت سند في وقت محنة وسهلت كثير من الأمور لم يكُن ليُطيقها أو يتخيلها حتى".

وأضاف الرجل: "شكرًا لكل اللي وقف جنبي في محنتي ومصابي بفقد أمي الغالية، كلماتكم تظنوها بسيطة وهي والله كانت سند وضهر لينا وسهلت عليا أمور ماكنت أطيقها او أتخيلها واعتبر كل من كتب لي كلمة في اليومين الماضيين كمن حضر وأدى العزاء بالظبط".

وتابع: "أنا اقتصرت على الدفن وتعمدت عدم إعلان مكان دفن والدتي ببلدها زاوية بمم حرصًا على صحة الناس، كان نفسي اعمل ليكي عزا كبير يا امي لكن الظروف اقتضت، ويصبرني كمية الدعاء اللي الناس دعت ليكي، وأنتي تستاهلي كل خير، واطمن كل حبايبي اني قربت من التعافي والحمد لله بدعواتكم ووقوفكم جنبي".

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