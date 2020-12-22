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غدًا.. وزيرة الصحة تعلن ضم مستشفيات جديدة لعلاج مصابي كورونا

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غدًا.. وزيرة الصحة تعلن ضم مستشفيات جديدة لعلاج مصابي كورونا غدًا.. وزيرة الصحة تعلن ضم مستشفيات جديدة لعلاج مصابي كورونا

مصراوي Masrawy

11:09 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:
تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء مع اللجنة العلمية لمكافحة المستجد؛ للإعلان عن المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة خلال المؤتمر الصحفي للوزيرة.

وتصاعدت إصابات فيروس كورونا المسجلة رسمياً في بصورة كبيرة خلال الأسبوع الأخير (من 15 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر) بنسبة وصلت إلى 27%، في ظل الموجة الثانية للجائحة.

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