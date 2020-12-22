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بسبب الموجة الثانية.. تحويل قصر العيني الفرنساوي لعزل حالات كورونا

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بسبب الموجة الثانية.. تحويل قصر العيني الفرنساوي لعزل حالات كورونا بسبب الموجة الثانية.. تحويل قصر العيني الفرنساوي لعزل حالات كورونا

مصراوي Masrawy

11:02 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، لمصراوي، إنه تم تخصيص أجزاء من مستشفى قصر العيني الفرنساوي، لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي تحويل أجزاء من مستشفى القصر العيني الفرنساوي، لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع زيادة عدد الإصابات اليومية بالفيروس، والتي وصلت حتى الآن في لـ126,273 مصاب.

وأضاف علم الدين، أنه جار الانتهاء من تطوير مستشفى قصر العيني على أعلى المستويات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، موضحًا أنه لم يتم تحديد الموعد الرسمي للافتتاح حتى الآن.

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