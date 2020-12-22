محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس بعيد النصر

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الثلاثاء، التهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة المصرية، وشعب مصر عامة، وأبناء بورسعيد الباسلة بصفة خاصة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة - عيد النصر - في ذكرى مرور 64 عامًا على انتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي عام 1956.

وأكد المحافظ، في بيان إعلامي، على أن أهل المدينة الباسلة ورجال المقاومة الشعبية قدموا خلال حرب العدوان الثلاثي ملحمة من البطولات والتضحيات في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وعزته وكرامته، مشددًا على أن كل قطرة دماء مصرية سالت على أرض بورسعيد هي بمثابة بطولة لصاحبها ولأجيال متتالية تعيش على أرض مصر ويجب أن تتفاخر بها، كما سجلتها كتب التاريخ في كل أنحاء العالم.

وأشار إلى أن أجدادنا كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلاً مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الانجازات غير المسبوقة التي تشهدها جميع محافظات مصر.