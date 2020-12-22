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نائب المستشار النمساوي يدعو لاستقبال 100 أسرة من اللاجئين بمخيمات اليونان

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نائب المستشار النمساوي يدعو لاستقبال 100 أسرة من اللاجئين بمخيمات اليونان نائب المستشار النمساوي يدعو لاستقبال 100 أسرة من اللاجئين بمخيمات اليونان

مصراوي Masrawy

10:49 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

النمسا - (أ ش أ)

أكد نائب المستشار النمساوي فيرنر كوجلر، أن تكثف جهود الإغاثة للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية؛ خاصة مع حلول فصل الشتاء وموسم الأعياد ولكنها تكتفي بالمساعدة في الموقع وترفض استقبالهم في النمسا.

وقال كوجلر، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن حزب الخضر (الذي يمثله) يؤيد استقبال 100 أسرة على الأقل من مخيمات اللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية المكتظة باللاجئين؛ خاصة بعد احتراق مخيم موريا الرئيسي، موضحًا أن الشريك في الائتلاف الحكومي حزب الشعب ينتهج سياسات متشددة ورافضة لقبول اللاجئين من المخيمات على الحدود التركية - اليونانية.

وأضاف أن هناك مزيد من الأصوات في النمسا التي تؤيد قبول اللاجئين.

يذكر أن رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، ورئيس أساقفة النمسا الكاردينال كريستوف شونبرن، طلبا من المستشار النمساوي سباستيان كورتس، العدول عن رفض قبول اللاجئين والموافقة على استقبال عدد منهم بمناسبة عيد الميلاد .

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