بايدن: هجوم إلكتروني ضخم تعرضت له البلاد ولن يمر دون رد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء الثلاثاء، تعرض بلاده لهجوم إلكتروني ضخم، مشيرًا إلى أن الهجمات الإلكترونية شكلت خطرًا على الأمن القومي الأمريكي.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له البلاد، لن يمر دون رد.

وأشار إلى أنه عند تحديد المسؤول عن الهجوم الإلكتروني فإن الولايات المتحدة سترد بالتأكيد، وقال: "سنحدد حجم الأضرار جراء الهجوم الإلكتروني وسنرد بعد ذلك".

وأكد أننا بحاجة إلى قواعد دولية متعلقة بالأمن الإلكتروني.

وكانت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أكدت أن الوكالات الحكومية الأمريكية وكيانات البنية التحتية الحيوية تعرضت لخطر الاختراق من قبل قراصنة منذ مارس الماضي على الأقل.