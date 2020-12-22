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الأمم المتحدة: موظفو الإغاثة غير قادرين على الوصول الكامل لتيجراي

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الأمم المتحدة: موظفو الإغاثة غير قادرين على الوصول الكامل لتيجراي الأمم المتحدة: موظفو الإغاثة غير قادرين على الوصول الكامل لتيجراي

مصراوي Masrawy

10:36 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

أديس أبابا - (د ب أ)

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء، إن عمال الإغاثة لا يزالون ممنوعين من الوصول الكامل إلى إقليم تيجراي الإثيوبي الذي يموج بالنزاعات، برغم الاتفاق مع أديس أبابا.

وقالت باشليه إن وصول العاملين في المجال الإنساني لا يزال مقيدا، ولا تزال الاتصالات معطلة في العديد من مناطق تيجراي.

ورحبت في بيان بالاتفاق على السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المنطقة، لكنها حثت الإثيوبية على ضمان تطبيق ذلك على جميع مناطق تيجراي.

وشنت إثيوبيا هجومًا عسكريًا على إقليم تيجراي التابع لها في نوفمبر، والذي أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد نهايته في أوائل ديسمبر، رغم ورود تقارير عن وجود جيوب للقتال المستمر.

وسيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تتولى السلطة في تيجراي على إثيوبيا لأكثر من 25 عامًا حتى وصل أبي إلى السلطة في عام 2018 وأطاح بها.

ويشعر الكثير من السكان في تيجراي أن الحكومة المركزية لا تمثلهم ويطالبون بمزيد من الحكم الذاتي.

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