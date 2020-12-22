أخبار عاجلة

"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
رسميًا.. تحديد 5 أماكن للتطعيم ضد كورونا في الدقهلية والفئات الأولى -
صور.. دورة تدريبية لمواجهة إيدز النخيل في الوادي الجديد -
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
زعم تعيينهم في وظائف حكومية.. ضبط متهم بالنصب على مواطنين بسوهاج -
جامعة أسيوط: تشكيل لجان متابعة لإجراءات مكافحة كورونا وغرامات للمخالفين -
محافظ أسيوط يصدر تعليمات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا -
وكيل صحة الوادي الجديد: تطوير المحارق الطبية بالتعاون مع البنك الدولي -
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حبس عاطل ومالك عقار بتهمة التنقيب عن الآثار في بولاق أبوالعلا

Print
حبس عاطل ومالك عقار بتهمة التنقيب عن الآثار في بولاق أبوالعلا حبس عاطل ومالك عقار بتهمة التنقيب عن الآثار في بولاق أبوالعلا

مصراوي Masrawy

10:58 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:
أمرت نيابة بولاق أبوالعلا، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل ومالك عقار 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتنقيب عن الآثار.

وكانت التحريات أكدت قيام شخص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وأمكن ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالعقار المشار إليه، حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بمدخل العقار بالطابق الأرضي، وعثر بداخله على حفرة قطرها 3 متر بعمق 3 أمتار ووجود ممر بنهاية الحفرة بطول 5 متر وأدوات التنقيب.

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع مالك العقار عاطل - مقيم بدائرة القسم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

شبكة عيون الإخبارية