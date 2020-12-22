الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين

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في ختام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تغلب الأهلي على ضيفه الفتح بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب ( الرديف) لمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في ختام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

‏انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين ودون تحقيق أي نتيجة إيجابية لكلاهما.

‏وفي شوط المباراة الثاني استمر السجال بين الفريقين حتى الدقيقة 53 حيث تمكن الأهلي من تحقيق هدف التقدم الوحيد عن طريق لاعبه عمر السومة الذي أصبح الهداف التاريخ للدوري السعودي للمحترفين بـ127 هدفاً.