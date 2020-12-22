أخبار عاجلة

"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
رسميًا.. تحديد 5 أماكن للتطعيم ضد كورونا في الدقهلية والفئات الأولى -
صور.. دورة تدريبية لمواجهة إيدز النخيل في الوادي الجديد -
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
زعم تعيينهم في وظائف حكومية.. ضبط متهم بالنصب على مواطنين بسوهاج -
جامعة أسيوط: تشكيل لجان متابعة لإجراءات مكافحة كورونا وغرامات للمخالفين -
محافظ أسيوط يصدر تعليمات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا -
وكيل صحة الوادي الجديد: تطوير المحارق الطبية بالتعاون مع البنك الدولي -
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض

Print
بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض
والدها لـ"سبق": أتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين

بعد أيام من عملية

أجرى مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي، اتصالاً مع والد الطالبة "جوري خالد الشهري"، اطمأن من خلاله على صحة الطالبة بعد عملية زراعة قلب لها.

وأشاد "الغامدي" بعزيمة جوري (14 عامًا)، الطالبة بالصف الثالث المتوسط بمتوسطة وثانوية وادي زيد بتعليم النماص، بعد أدائها اختباراتها الدراسية على السرير الأبيض بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، أسوة بزميلاتها الأصحاء، وذلك بعد أيام من إجراء العملية.

وقال خالد بن صالح الشهري لـ"سبق": "أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد صدور أمره الكريم العاجل بإخلاء طبي لابنتي "جوري" من مدينة النماص إلى العاصمة الرياض، وعلاجها بمستشفى الملك فيصل التخصصي".

وأضاف: "أجرت ابنتي "جوري" اختباراتها الدراسية بمرونة عبر منصة مدرستي على الرغم من بُعد المسافة بين مقر الإقامة الحالي لها بمستشفى الملك فيصل بمدينة الرياض ومدرستها بمحافظة النماص".

واختتم قائلاً: "أشكر كل من دعم ابنتي بمن فيهم الأستاذ "عمر هجاد الغامدي" مدير تعليم النماص، ومديرة مدرستها الأستاذة "منيرة"، وجميع المعلمين والمعلمات؛ لدعمهم المستمر لنا ولابنتي، ومساندتها في أزمتها التي تمر بها".

وتواصل مدير تعليم النماص "عمر بن هجاد الغامدي" والمساعدة للشؤون التعليمية "زينب بنت علي بن عبدالله" بدورهما، مع والد ووالدة الطالبة "جوري" والاطمئنان على صحتها والإشادة بعزيمتها، سائلين الله لها الشفاء العاجل والمستقبل المشرق في ظل حكومتنا الرشيدة، حيث يُعد الإنسان وصحته وأمنه ورخاؤه أهم أولوياتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة

"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة

"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها

"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها

الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة

الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة

سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل

سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل

شبكة عيون الإخبارية