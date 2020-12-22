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كوشنر: المغرب وإسرائيل يتجهان لبناء علاقات دبلوماسية كاملة

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كوشنر: المغرب وإسرائيل يتجهان لبناء علاقات دبلوماسية كاملة كوشنر: المغرب وإسرائيل يتجهان لبناء علاقات دبلوماسية كاملة

مصراوي Masrawy

09:53 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وكالات

قال صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر، إن المغرب وإسرائيل يقومان بخطوات مهمة لتعزيز التعاون بينهما، ويتجهان لبناء علاقات دبلوماسية كاملة.

وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترمب دفع باتجاه حل دائم وعادل بشأن الصحراء الغربية، مؤكدًا أن واشنطن ستفتح قنصلية لها في "الداخلة" في الصحراء الغربية، مشددًا على أن بلاده تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

واعتبر، أن زيارة الوفد الإسرائيلي الأمريكي، إلى المغرب مثمرة للغاية، مشيرًا إلى أنه مازالت هناك اتفاقيات تنتظر التوقيع.

من جانبه، قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، إن الاتفاق مع إسرائيل تضمن فتح مكاتب اتصال بالرباط وتل أبيب، وتسيير رحلات جوية مباشرة.

وتابع بوريطة، في مؤتمر صحفي لوزير خارجية المغرب مع الوفدين الأميركي والإسرائيلي، أن المغرب موقفه ثابت ولم يتغير من القضية الفلسطينية.

واعتبر الاتفاق مع إسرائيل، يمثل عهد جديد بتدشين العلاقة بين المغرب وإسرائيل.

وهبطت، الثلاثاء، الطائرة الإسرائيلية التي تضم الوفد الإسرائيلي الأمريكي المشترك، في مطار العاصمة المغربية، في أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط.

وأقلعت الطائرة التابعة لشركة العال الاسرائيلية من مطار بن غوريون إلى المغرب وعلى متنها وفد أمريكي يترأسه صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر وآخر إسرائيلي يترأسه المستشار الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوقيع سلسلة اتفاقات ثنائية تجسيدًا لما اتفق عليه من إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وكانت الطائرة وهي أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط انطلقت في وقت سابق، الثلاثاء، من مطار بن غوريون قرب تل أبيب، لمدة استغرقت نحو 6 ساعات.

ويضم الوفد، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتس، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

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