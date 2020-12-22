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الاستخبارات العسكرية العراقية: إحباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" من سوريا

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الاستخبارات العسكرية العراقية: إحباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" من سوريا الاستخبارات العسكرية العراقية: إحباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" من سوريا

مصراوي Masrawy

09:40 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

العراق - (أ ش أ)

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، الثلاثاء، عن احباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" قادمة من سوريا في سنجار.

وذكرت الاستخبارات، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوي تمكنت الاستخبارات العسكرية من إحباط محاولة تسلل لعوائل داعشية قادمة من سوريا عبر طريق رجم العبد التابعة لناحية سنوني في قضاء سنجار غربي نينوى".

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على جميع أفرادها البالغ عددهم تسعة أشخاص وقد تم تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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