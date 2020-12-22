الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت

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الإسكندرية - محمد البدري:

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك حقوق الإنسان ولكن الغرب يصمت لأنه الابن المدلل لحلف الناتو، مطالبًا بأن يتوقف الغرب عن مثل التصرفات التي تعتبر إزدواجية للمعايير.

وأكد الفقي أهمية إعادة النظر فيما يتعلق بنظرة العالم الغربي لقضية حقوق الإنسان، قائلا "المباح لديهم غير مقبول بالنسبة لنا مثل قضية المثلية الجنسية فضلا عن وجود وقائع كثيرة لانتهاك حقوق الانسان في أمريكا وإنجلترا تتعلق بقتل أشخاص من أصول إفريقية ولكن تمر سريعا."

واختتم مدير مكتبة الإسكندرية حديثه قائلا:" إننا جميعا لابد أن نشعر أن علينا التزام لإيضاح الحقائق أمام الجميع".

جاء ذلك في لقاء أقامته مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء - بثته وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا - تحت عنوان "حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة"، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية والأنبا إرميا، مدير المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي ومحمد رجائي عطية، نقيب المحامين والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان ومحمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور عليّ الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق.