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مصطفى الفقي: إدارة بايدن لن تتخذ مواقف حيادية في ملف حقوق الإنسان

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مصطفى الفقي: إدارة بايدن لن تتخذ مواقف حيادية في ملف حقوق الإنسان مصطفى الفقي: إدارة بايدن لن تتخذ مواقف حيادية في ملف حقوق الإنسان

مصراوي Masrawy

09:14 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الإسكندرية - محمد البدري:

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية إن هناك من يرى أن الإدارة الأمريكية القادمة ستكون امتدادًا لإدارة أوباما وما جرى فيها من ملاحقات تحت ذريعة حقوق الإنسان، لكنني أرى أن إدارة الرئيس المقبل جو بايدن لن تتخذ مواقف حيادية في هذا الملف.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية أن حقوق الانسان هي حقوق غالبية الناس وهي المسكن الملائم والمستوى الاقتصادي المطلوب والمعيشة الكريمة أما ما عدا ذلك فهي محاولات خبيثة للنيل من مجتماعتنا. موضحًا أن تقيم الإصلاح الاقتصادي وتتحرك في كل المجالات لكي توفر حياة كريمة لمواطنيها ولم تسقط وهي عصية على السقوط وهناك من يكيد لها على كل حال.

جاء ذلك في لقاء أقامته مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء -بثته وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من - تحت عنوان " حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة"، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية والأنبا إرميا، مدير المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي ومحمد رجائي عطية، نقيب المحامين والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان ومحمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور عليّ الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق.

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