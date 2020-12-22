أخبار عاجلة

"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
رسميًا.. تحديد 5 أماكن للتطعيم ضد كورونا في الدقهلية والفئات الأولى -
صور.. دورة تدريبية لمواجهة إيدز النخيل في الوادي الجديد -
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
زعم تعيينهم في وظائف حكومية.. ضبط متهم بالنصب على مواطنين بسوهاج -
جامعة أسيوط: تشكيل لجان متابعة لإجراءات مكافحة كورونا وغرامات للمخالفين -
محافظ أسيوط يصدر تعليمات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا -
وكيل صحة الوادي الجديد: تطوير المحارق الطبية بالتعاون مع البنك الدولي -
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مساعد شرطة سابق يناشد الرئيس باكيًا: "تعبت من العناية المركزة"

Print
مساعد شرطة سابق يناشد الرئيس باكيًا: "تعبت من العناية المركزة" مساعد شرطة سابق يناشد الرئيس باكيًا: "تعبت من العناية المركزة"

مصراوي Masrawy

09:03 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

ناشد مساعد شرطة سابق يُدعى "سمير محمد محمد القط" من قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، الرئيس عبدالفتاح ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية والصحة، مساعدته في إجراء عملية "كي إيديو بجهاز ثلاثي الأبعاد"، حيث لا يمُر أسبوع عليه إلا ويُنقل إلى العناية المركزة، وحالته تستوجب زيارة المستشفيات دائمًا.

أجهش الرجل بالبكاء، في مقطع ، قائلاً: "أنا تعبان جدًا وعايز أعمل العملية، احنا 6 أفراد والمرتب مكفينا بالعافية، عشان خاطري ساعدوني أنا تعبان، أنا كل يوم في عناية مركزة شكل ارحموني".

وأضاف الرجل أن وظيفته كانت مساعد شرطة وخرج معاش قبل 4 أو 5 سنوات، والآن يُعاني من مرض القلب، ومعاشه يبلغ 1400 جنيه فقط يصرف منهم 800 جنيه علاج، مؤكدًا أنه لا يطلب مساعدة من الناس أو يمد يده، لكن فقط يريد أن إجراء العملية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

شبكة عيون الإخبارية