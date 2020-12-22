مساعد شرطة سابق يناشد الرئيس باكيًا: "تعبت من العناية المركزة"

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

ناشد مساعد شرطة سابق يُدعى "سمير محمد محمد القط" من قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية والصحة، مساعدته في إجراء عملية "كي إيديو بجهاز ثلاثي الأبعاد"، حيث لا يمُر أسبوع عليه إلا ويُنقل إلى العناية المركزة، وحالته تستوجب زيارة المستشفيات دائمًا.

أجهش الرجل بالبكاء، في مقطع فيديو، قائلاً: "أنا تعبان جدًا وعايز أعمل العملية، احنا 6 أفراد والمرتب مكفينا بالعافية، عشان خاطري ساعدوني أنا تعبان، أنا كل يوم في عناية مركزة شكل ارحموني".

وأضاف الرجل أن وظيفته كانت مساعد شرطة وخرج معاش قبل 4 أو 5 سنوات، والآن يُعاني من مرض القلب، ومعاشه يبلغ 1400 جنيه فقط يصرف منهم 800 جنيه علاج، مؤكدًا أنه لا يطلب مساعدة من الناس أو يمد يده، لكن فقط يريد أن إجراء العملية.