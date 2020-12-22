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3 دقائق مصورة ترصد رحلة مباحث لحماية صحة المواطنين

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3 دقائق مصورة ترصد رحلة مباحث التموين لحماية صحة المواطنين 3 دقائق مصورة ترصد رحلة مباحث لحماية صحة المواطنين

مصراوي Masrawy

09:23 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

بهدف التصدي ومجابهة الجرائم التموينية التي تضر بصحة وسلامة المواطنين من سلع منتهية الصلاحية إلى غش تجاري، تواصل الإدارة العامة لشرطة والتجارة حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1221 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها 38 طن مخللات بحوزة صاب مصنع بدون ترخيص بالدقهلية.

كما نجحت الإدارة في ضبط 7 أطنان زيت طعام معدة للتعبأة و1.5 طن مكرونة وفول سوداني جميعها مجهولة المصدر داخل مصنع بالسويس.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على ستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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