وزير مغربي يبحث مع مسؤول إسرائيلي إعادة فتح مكاتب التمثيل الدبلوماسي

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مصراوي Masrawy

وكالات

اجتمع الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية المغربية محسن الجزولي، مع مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، مساء الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط، لبحث إعادة فتح مكاتب التمثيل الدبلوماسي في المغرب وإسرائيل.

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، الثلاثاء، أن المسؤولان المغربي والإسرائيلي، بحثا بشأن إعادة فتح مكاتب التمثيل الدبلوماسي في المغرب وإسرائيل.

وهبطت، الثلاثاء، الطائرة الإسرائيلية التي تضم الوفد الإسرائيلي الأمريكي المشترك، في مطار العاصمة المغربية، في أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط.

وأقلعت الطائرة التابعة لشركة العال الاسرائيلية من مطار بن غوريون إلى المغرب وعلى متنها وفد أمريكي يترأسه صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر وآخر إسرائيلي يترأسه المستشار الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوقيع سلسلة اتفاقات ثنائية تجسيدًا لما اتفق عليه من إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وكانت الطائرة وهي أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط انطلقت في وقت سابق، الثلاثاء، من مطار بن غوريون قرب تل أبيب، لمدة استغرقت نحو 6 ساعات.

ويضم الوفد، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتس، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.