أخبار عاجلة

"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
زعم تعيينهم في وظائف حكومية.. ضبط متهم بالنصب على مواطنين بسوهاج -
جامعة أسيوط: تشكيل لجان متابعة لإجراءات مكافحة كورونا وغرامات للمخالفين -
محافظ أسيوط يصدر تعليمات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا -
وكيل صحة الوادي الجديد: تطوير المحارق الطبية بالتعاون مع البنك الدولي -
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية -
ساعدت 4 آلاف حالة.. قصة مبادرة شبابية لمرضى كورونا وأسرهم في سوهاج ـ صور -
ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في الغربية -
الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع إيطاليا والدفاع المشترك عن التعددية والتجارة الحرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مجلس الإمارات للإفتاء يجيز استخدام لقاح كورونا

Print
مجلس الإمارات للإفتاء يجيز استخدام لقاح كورونا مجلس الإمارات للإفتاء يجيز استخدام لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

09:27 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الإمارات - (أ ش أ)

أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، فتوى شرعية بجواز استعمال لقاحات ، إعمالا لمقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ النفس البشرية والقواعد الفقهية المفصلة في ذلك.

وأشار المجلس، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أن التّطعيم داخل في جنس الدّواء والعلاج المأمور به شرعا، فهو من باب الطب الوقائي بالنسبة للأفراد، خاصة في الأمراض الوبائية، موضحا أنه حتى ولو اشتمل اللقاح في مكوناته على مواد نجسة أو محرمة، فإنّه يجوز استعماله، وذلك إعمالاً لقاعدة "الاستحالة" وقاعدة "جواز التداوي بالنجس إذا لم يوجد غيره".

ولفت المجلس إلى قاعدة أن "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة"؛ حيث إن هذا المرض قد اختص عن كثير من الأمراض بما اتصف به من سرعة الانتشار والعدوى، فإن لم يكن التداوي بهذا اللقاح ضرورة في حق كل أحد؛ فإنه حاجةٌ عامة في حق كافة الخلق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

شبكة عيون الإخبارية