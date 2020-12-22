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كندا: لم نعثر بعد على السلالة الجديدة لفيروس كورونا

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كندا: لم نعثر بعد على السلالة الجديدة لفيروس كورونا كندا: لم نعثر بعد على السلالة الجديدة لفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

09:20 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كندا - (أ ش أ)

قالت رئيسة هيئة الصحة العامة في كندا الدكتورة تيريزا تام، اليوم الثلاثاء، إن السلالة الجديدة لفيروس (كوفيد-19) التي دفعت العديد من الدول إلى تطبيق قيود السفر ضد المملكة المتحدة، لم يتم اكتشافها بعد في كندا.

وقالت وكالة الصحة العامة الكندية إنها تحلل الحالات المعروفة لتحديد ما إذا كانت السلالة الجديدة، التي تشير الأبحاث إلى أنها أكثر قابلية للانتقال من النوع السائد حاليا في كندا ، قد تم العثور عليها بالفعل في البلاد.

جاءت تصريحات تام خلال اطلاع الصحفيين على التطورات الجارية في إطار مكافحة وباء كوفيد-19.

وقالت إن مركز الرعاية الصحية الأولية كان عليه حتى الآن فحص أكثر من 25000 تسلسل للفيروس تم جمعه بالفعل في كندا، مضيفة أن هذه العينات كانت أعلى جودة، وكانت تعمل على تحديد جودة العينات الأخرى.

وأوضحت تام إن التحليل سيستهدف عينات ذات احتمالية عالية مثل عينات الأشخاص الذين سافروا مؤخرا.

حضر الإحاطة الصحفية وزيرة الصحة باتي هاجدو، ووزير الشؤون الحكومية الدولية دومينيك ليبلانك، ووزير السلامة العامة بيل بلير، وكبيرة مسؤولي الصحة العامة الدكتورة تيريزا تام ، ونائب كبير مسؤولي الصحة العامة الدكتور هوارد نجو.

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