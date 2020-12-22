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روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، أن روسيا أرسلت 300 مدرب عسكري إضافي لمساعدة جمهورية إفريقيا الوسطى في تعزيز قدراتها الدفاعية وتدريب جنود الجيش الوطني.

وقال بيان الخارجية، الذي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "استجابت روسيا في إطار مساعدة بانجي من أجل تعزيز القدرة الدفاعية لجمهورية أفريقيا الوسطى، وأرسلت 300 مدرب إضافي لتدريب الأفراد العسكريين في الجيش الوطني.

من جانبه، صرح السفير الروسي لدى جمهورية إفريقيا الوسطى فلاديمير تيتورينكو ، في وقت سابق للوكالة أن بلاده ستنظر في إمكانية إرسال المزيد من المدربين العسكريين إلى هناك في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن المسألة تمت إثارتها خلال لقائه مؤخرًا مع رئيس أفريقيا الوسطى أرشانج تواديرا.

وأشار إلى أنه جرى إرسال 10 مدرعات استطلاع وحراسة برمائية إضافية من طراز "بي آر دي إم-2" إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الدفعة الثانية من العربات المقرر إرسالها العام الجاري.