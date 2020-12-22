الإليزيه يكشف آخر التطورات الصحية للرئيس ماكرون

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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلن قصر الإليزيه في فرنسا، مساء الثلاثاء، استقرار حالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغم استمرار إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته فضائية العربية.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، أعلن أمس أن حالة ماكرون مستقرة على الرغم من استمرار ظهور بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه. ويقضي الرئيس الفرنسي فترة حجر صحي في منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب قصر فرساي منذ إعلان إصابته بكوفيد-19 الخميس.

وكانت الفحوص قد أظهرت يوم الخميس الماضي، إصابة ماكرون (43 عامًا) بكوفيد-19. ويخضع الرئيس للحجر الصحي في منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب قصر فرساي.