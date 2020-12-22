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أوغلو: تفتيش النساء عاريات في سجون تركية وصمة عار

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أوغلو: تفتيش النساء عاريات في سجون تركية وصمة عار أوغلو: تفتيش النساء عاريات في سجون تركية وصمة عار

مصراوي Masrawy

09:08 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وكالات

دعا أحمد داوود أوغلو رئيس وزراء تركيا السابق رئيس حزب المستقبل، اليوم الثلاثاء، إلى التحقيق في شهادات مجموعة من السجينات السابقات نشرن فيديوهات صادمة على مواقع التواصل، أكدن فيها تعرضهن لأساليب مهينة في التفتيش خلال اعتقالهن، حسبما ذكرت " اليوم".

وطالب أوغلو، بمحاسبة المسؤولين عن تفتيش النساء عاريات في السجون، مشيرا إلى أن إثبات ذلك يمكن من خلال فحص كاميرات المراقبة بالسجون.

وقال: "إذا كنت في السلطة اليوم سواء بمنصب الرئيس أو رئيس الوزراء أو أي منصب آخر، سوف أتصل بهؤلاء النساء على الفور، وإذا ثبت ما كشفن عنه سيتم حساب المسؤول".

وأوضح داود أوغلو أنه شاهد الفيديوهات التي كشفت فيها نساء عن تعرضهن للتفتيش عاريات في السجن، مضيفا "أنه إذا كان الرئيس هو معين من لا معين له فعليه أن يدعو هؤلاء النساء ويستمع لشكواهن، بغض النظر عن انتماءاتهن السياسية".

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