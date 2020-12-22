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بالصور.. حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل 3 زرافات

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بالصور.. حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل 3 زرافات بالصور.. حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل 3 زرافات

مصراوي Masrawy

09:22 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب_أحمد مسعد:

استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة، مساء الثلاثاء، 3 زرافات عقب وصولهم مطار القاهرة في وقت سابق من اليوم.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحديقة استلمت الـ 3 زرفات "2 أنثى وذكر"، مشيرا إلى أن الزرافات خضعت للفحص الشامل الطبي وهم بحالة صحية جيدة.

وأضاف رجائي في تصريحات لمصراوي، أن الحديقة وفرت الأماكن المناسبة للزرافات سواء أماكن العرض أو المبيت وحاليا يتم توزيعهم للمبيت تمهيداً لعرضهم بداية من غد الأربعاء.

وأشار إلى أن الحديقة اختارت تسلم الزرافات اليوم نظرًا لكونه يوم الإجازة الرسمية للحديقة.

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