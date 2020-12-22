أمين "النواب": 75 نائبا تسلموا كارنيهات عضوية المجلس اليوم

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



مصراوي

قال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إن ٧٥ نائبا حصلوا على كارنيهات عضويتهم من مجلس النواب، من أصل ١٠٠ نائب من قائمة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.

وأضاف فوزي - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب - أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور اليوم، بإمكانهم الحضور في يوم آخر لاستخراج كارنيهات العضوية، لافتا إلى أن الأمانة العامة للمجلس حرصت على تحقيق التباعد الاجتماعي، من خلال تقسيم إجراءات استقبال النواب على مدار 6 أيام، بحيث يحضر إلى مقر المجلس 100 نائب يوميا.

وأشار فوزي إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب قامت بطباعة وتجهيز الكارنيهات للأعضاء الجدد، وهو ما أنجز كثيرا من الوقت في إجراءات الحصول عليها، إلى جانب المساهمة الفاعلة من الأحزاب والكتل السياسية في تسهيل الإجراءات، والحد من أي تزاحم.

ونوه فوزي بأن النواب حصلوا على حقيبة برلمانية تحتوي على تابلت لإنجاز الإجراءات والأدوات البرلمانية، كما سيتم تنظيم دورة تعريفية لجميع النواب فيما يتعلق بالنواحي التكنولوجية في الممارسة البرلمانية.

ولفت الأمين العام لمجلس النواب إلى أن برلمان ٢٠٢١ متنوع، ويضم 13 حزبا سياسيا تشمل 472 نائبا حزبيا مقابل 93 مستقلين، وهو ما يعني أننا أمام برلمان أكثر تنظيما وفاعلية من الناحية السياسية، فضلا عن المشاركة الفاعلة من جانب الشباب والمرأة، بالإضافة إلى ال 5 ٪ الذين سيعينهم رئيس الجمهورية.